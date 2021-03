Emergen imágenes espeluznantes por la explosión de juegos pirotécnicos en casa de Ontario, California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mientras las autoridades de Ontario, en el área de Los Ángeles, y el FBI investigan la impresionante explosión causada por juegos pirotécnicos la tarde del martes en una casa de esa ciudad, siguen apareciendo videos dramáticos del fatal incidente.

Hasta ahora se han encontrado dos cadáveres humanos en las ruinas de la casa ubicada cerca de Fern Avenue y Francis Street, un área residencial de Ontario, en el Condado San Bernardino.

My mom got it on tape 😳 pic.twitter.com/6QWgCPrMKz — damian_1027 (@damian_r24) March 16, 2021

Las primeras investigaciones de la explosión ocurrida poco antes de la 1 pm indican que los fuegos pirotécnicos son de los que se se usan en espectáculos y celebraciones.

my son’s uncle got this video of the Ontario explosion 😨 pic.twitter.com/BC0c4MDbDf — Jupiter (@liltogepii) March 16, 2021

At least two people have been killed in a massive explosion caused by a large cache of professional-grade fireworks in Ontario, CA, according to the Ontario Fire Department. Authorities said it's not yet known what prompted the explosion or where the fireworks were located. pic.twitter.com/vq3vR2Ln90 — Local News 8 (@localnews8) March 17, 2021

En uno de los videos se observan los restos de la casa y se aprecia lo que parece ser un cuerpo humano calcinado.

A body seen crawling out from the firework explosion in Ontario 😦😦 pic.twitter.com/cKXE6UJKk6 — VINCE. (@95vince_) March 16, 2021

Un video logrado desde un helicóptero muestra cómo los bomberos rescatan a un caballo en las cercanías de la escena de la explosión.

VIDEO: Firefighters worked to free a horse and other animals located near an Ontario house where a large explosion occurred Tuesday WATCH LIVE: https://t.co/PEnMq4weTL pic.twitter.com/vT0smKtBbP — CBS Los Angeles (@CBSLA) March 16, 2021

Ante la posibilidad de nuevas detonaciones, las autoridades de Ontario ordenaron evacuar la zona de la explosión.