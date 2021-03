Videos captan fuerte explosión en área residencial de Ontario, California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este martes una fuerte explosión sacudió un área residencial de Ontario, California y varias testigos grabaron el momento exacto en el que el estruendo lanza una bola de humo por los aires al tiempo que inicia un incendio.

La explosión ocurrió en el área de Fern Avenue y Francis Street, y de acuerdo con información preliminar de los bomberos de Ontario, la explosión se habría generado por una gran cantidad de fuegos artificiales almacenados en un residencia, lo cual generó un gran incendio en la estructura.

Someone’s firework stack went off in Ontario shook our whole neighborhood pic.twitter.com/LmUrtgl0oK — pms♑️ (@Prudencepms) March 16, 2021

Watchara Phomicinda is on scene where a loud explosion was heard. Fireworks are exploding continually as black smoke rises from the home in Ontario. pic.twitter.com/nkLL2NcemA — Eric Vilchis (@evilchis) March 16, 2021

En un mensaje publicado en la red social Twitter, la ciudad del sur de cAlifornia confirmó el suceso. “Estamos al tanto de una estruendosa explosión que se escuchó recientemente. Los Departamentos de Policía y de Bomberos de Ontario se encuentran investigando”, aseguró la ciudad en su perfil al tempo que pidió a los ciudadanos a mantenerse alejado del lugar.

BREAKING: An explosion reportedly involving fireworks has rocked a neighborhood in #Ontario, California. There are reports of damage to a number of homes.

pic.twitter.com/9X2Nx1jckm — YWN REPORTER (@YWNReporter) March 16, 2021

We are aware of the loud explosion that was heard recently. The Ontario Police Department and the Ontario Fire Department are investigating it. Please stay clear of the area. — City of Ontario (@CityofOntario) March 16, 2021

Hasta el momento se desconoce si hay heridos por la explosión.