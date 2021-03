Identifican al hombre que mató a tres indigentes al arrollarlos con su Volvo en túnel de San Diego

El hombre que el lunes se estrelló fatalmente contra un campamento de indigentes en un túnel de la ciudad de San Diego fue identificado.

Craig Voss, de 71 años de edad, presuntamente conducía bajo la influencia cuando mató a tres personas de las nueve que atropelló sobre B Street, debajo de un puente cerca de San Diego City College, en el centro de la ciudad.

The driver in yesterday’s deadly crash has been identified as Craig Voss. Here’s what we know about him. https://t.co/CXczBdJvbW

Las autoridades dijeron que Voss, residente de San Diego, perdió el control de su vagoneta Volvo y la estrelló contra la banquera del lado derecho, donde había pequeñas carpas de los indigentes bajo el puente que es conocido por ser un lugar en el que personas sin hogar se refugian en el invierno.

Craig Voss, 71, was heading through a tunnel underneath a community college campus when he drove his Volvo station wagon up on the sidewalk shortly after 9 a.m., San Diego Police Chief David Nisleit. https://t.co/Y95Xl1VSLl

La Policía se encontraba en búsqueda de algún video del mortal choque.

Voss trató de ayudar a las víctimas y se identificó como el conductor del Volvo, según la Policía, antes de ser arrestado con nueve cargos, incluyendo tres de homicidio vehicular grave. No se ha informado qué tipo de sustancia habría consumido Voss.

Todd Gloria, alcalde de San Diego, llamó la atención del público al recordar que una calle no debe ser “casa”.

This crash did not have to be so devastating. A street is no place for anyone to call home. It’s not humane or safe to keep allowing our unsheltered neighbors to sleep under bridges, in alleys or in canyons. (1/2) https://t.co/knTe3kbEpI

— Todd Gloria (@ToddGloria) March 15, 2021