Fiscal de Texas: Se perdonarán más de $29 millones de dólares en facturas de electricidad

El fiscal general de Texas dijo que una demanda que presentó contra la compañía Griddy Energy va a evitar que unos 24,000 texanos tengan que pagar $29.1 millones de dólares de facturas impagas, vinculadas al consumo de energía durante los cortes causados por las tormentas invernales del mes pasado, reportó CNN.

«Mi oficina demandó a Griddy Energy, en virtud de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, para hacerlos responsables por su escalada del desastre de la tormenta invernal del mes pasado al debitar cantidades enormes de las cuentas de los clientes mientras los texanos luchaban por sobrevivir a la tormenta», dijo el martes el fiscal Ken Paxton en una declaración.

