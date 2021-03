Maripily Rivera vive una pesadilla, su novio la golpeó y la denunció: “Me Pudo haber matado”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una verdadera pesadilla es la que vive Maripily Rivera, su novio de origen pakistaní le gritó, la empujó y ella lo denunció a la policía: “Me pudo haber matado”.

Todo esto sucedió el viernes 12 de marzo, pero fue recién ayer en el show de Youtube, ‘Chisme No Like’ conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani que se supo del triste episodio.

Nosotros hablamos con Maripily, quien nos brindó detalles del terrible momento: “No es el primer episodio de violencia, es el tercero, pero este fue muy lejos, me pudo haber matado. Me agarró del cuello y me tiró al piso. Si no me corro y pego con las costillas en la cama me pude haber desnucado“.

Maripily, quien después del episodio comenzó a recibir tratamiento psiquiátrico, de inmediato hizo la denuncia a la policía. “Cuando él me vio en el piso salió corriendo y se fue de mi casa“, nos dijo la empresaria boricua.

¿Cómo comenzó el altercado? Rivera nos dice que ella le anunció que debían separarse y le dio unos días para que encontrara un lugar donde vivir. Ese viernes, según cuenta la modelo, llegó con unas cuantas copas de más, agresivo y gritando.

Joe Joe, el hijo de Maripily lo enfrentó para defender a su madre y el empresario pakistaní exigió que le pidiera disculpas. Fue ahí donde Rivera salió a defender a su hijo, y comenzó a hacerle las maletas para que abandonara su casa.

Camino al cuarto de Joe Joe, fue donde el novio habría comenzado a ponerse más violento y Maripily relata que la tomó del cuello y la tiró, fue ahí donde se golpeó.

“Cuando me vio en el suelo se fue corriendo. De inmediato llamé a la policía. Él volvió a intentar comunicarse conmigo el domingo, pero no le atendí porque tengo miedo. La soledad te lleva a tomar decisiones desacertadas y eso es lo que me pasó a mí”, aseguró Maripily.

Aun dolorida, pero dispuesta a no dejarse caer, está tratando su dolor físico y el sentimental.

Esta no es la primera vez que Maripily tiene un altercado por violencia doméstica, en el 2014. Estaba comprometida para casarse con el presidente de Mega TV, Albert Rodríguez. Luego de una pelea en donde salió lastimada, también lo denunció por agresión. En aquella ocasión él fue detenido y luego ella decidió retirar la denuncia.