Al menos dos lesionados cuando varios tornados aterrizaron en Alabama

Múltiples tornados golpearon en Alabama el miércoles, causando lesiones y daños mientras el estado se preparaba para un clima aún más severo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que al menos dos personas resultaron lesionadas, una casa fue destruida y otras cuatro dañadas por la tormenta al noroeste de Campbell, Alabama, el miércoles por la noche.

610pm – Recent report from Clarke County EMA of one home destroyed (2 injuries) and four other homes damaged just to the northwest of Campbell, AL in Clarke County. #alwx — NWS Mobile (@NWSMobile) March 17, 2021

También el condado de Hale, en Alabama, se reportaron daños por tornados, pero no lesionados.

Hale County EMA Director Russell Weeden tells me these homes in the Waterbury subdivision in Moundville are the hardest hit. No injuries to report. Live report on #WVTM13 shortly. pic.twitter.com/2kcNM4NpfU — Chip Scarborough (@ChipWVTM13) March 17, 2021

También se reportaron daños por tornados en el condado de Wayne, en Mississippi.

Los tornados también tocaron tierra en las ciudades de Brookwood, Burnsville y Silas, así como en otras áreas de Alabama a partir de la tarde.

😮 View of the tornado that moved through Silas, AL this afternoon. #alwx @ChoctawEMA https://t.co/dOZE1Pwu9d — NWS Mobile (@NWSMobile) March 17, 2021

A partir del miércoles por la noche, se estableció una alerta de tornado emitida para partes de Alabama y Mississippi permanecería en vigencia hasta las 3 a.m. CDT.

Porciones del noreste de Oklahoma, noroeste de Arkansas y suroeste de Missouri estuvieron bajo vigilancia de tornado hasta las 8 p.m. CDT.

Más de 70,000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad desde Texas hasta Alabama, y el radar mostró tormentas adicionales que se movían por la región cuando comenzaron los trabajos de limpieza iniciales.

La gobernadora Kay Ivey colocó a Alabama en estado de emergencia y las comunidades de todo el sur utilizaron las redes sociales para compartir la ubicación de los refugios para tornados.

Sigue la alerta por tornados el jueves

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió que es posible que los tornados y tormentas severas continúen el jueves, desde partes del centro-este de Georgia hacia el noreste a través de las Carolinas. Es posible que se produzcan tornados importantes, daños por viento y granizo desde la mañana hasta la tarde.

A regional outbreak of severe storms and tornadoes is possible on Thursday from parts of east-central GA northeastward across SC and NC. Significant tornadoes, wind damage and large hail will be possible from morning into afternoon. https://t.co/VyWINDk3xP for more. pic.twitter.com/D1Y7cc7aLM — National Weather Service (@NWS) March 18, 2021

La advertencia de más tornados durante la noche y hasta el jueves en los estados del sur profundo hizo que los meteorólogos aconsejaran a los residentes que tomaran precauciones adicionales después de que una ola de tormentas severas azotara la región durante todo el día del miércoles, dejando un rastro de árboles astillados y edificios dañados.

7:46pm CDT #SPC Day1 Outlook High Risk: across portions of alabama https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/uq273K3PmB — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 18, 2021

Si bien casi 16 millones de personas en el sureste podrían ver tormentas poderosas el jueves, la región de alrededor de 3 millones que se extiende desde el sureste de Arkansas y el noreste de Louisiana a través de Mississippi hasta Alabama estaba en alto riesgo de grandes tornados que permanecen en el suelo por millas. vientos directos de hasta 129 kph (80 mph) y granizo destructivo.