Autoridades investigan como homicidio la muerte de un hombre de 100 años en Encino

Un hombre de 100 años fue encontrado muerto en una casa de Encino y la policía está investigando si un hombre arrestado por un asalto ocurrido cerca del lugar del deceso, es también responsable por el asesinato.

La policía y los paramédicos encontraron a la víctima en una casa en la cuadra 17700 de Alonzo Place alrededor de las 12:50 p.m. El hombre de 100 años murió en la escena dentro de su casa, con numerosas contusiones y laceraciones, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El anciano fue encontrado muerto menos de una hora después de que los agentes respondieran a una llamada de asalto en un vecindario cercano y pusieran a un hombre bajo custodia.

#BREAKING: At least one person is dead after a man went on a slashing spree with a machete and a knife in Encino, authorities say https://t.co/kZadtkJhjh

— CBS Los Angeles (@CBSLA) March 18, 2021