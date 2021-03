Biden enviará vacunas contra COVID-19 a México a condición de que AMLO sirva de “muro” a inmigrantes

El presidente Joe Biden aceptó enviar a México 2.5 millones de vacunas de Astra-Zeneca contra COVID-19, la cual no ha sido aprobada por la FDA.

Según The Washington Post, la Administración Biden habría condicionado al gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador el envío de las vacunas contra COVID-19, a su ayuda para controlar el flujo de migrantes en la frontera.

Biden aceptó enviar también 1.5 millones de vacunas a Canadá. Las dosis están almacenadas y el gobierno esperaba la aprobación de la FDA, además de afirmar que esto no afectará el suministro de la dosis en el país.

SCOOP: The U.S. plans to send 2.5 million doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine to Mexico and 1.5 million doses to Canada, administration officials tell me. The loan does not affect @POTUS goal to have enough vaccine for all U.S. adults by the end of May.

— Jeff Mason (@jeffmason1) March 18, 2021