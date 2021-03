Video: Biden pide a los inmigrantes que “no vengan” a Estados Unidos

El presidente Joe Biden dijo en una entrevista con ABC News emitida este martes que su mensaje a los inmigrantes es que “no vengan” a Estados Unidos.

El entrevistador George Stephanopoulos preguntó al mandatario sobre la llegada de migrantes a la frontera sur y sobre si era necesario que le pidiera con claridad que no vengan.

“Sí, lo puedo decir bien claro: No vengan“, dijo Diden durante la entrevista en Darbu, Pennsylvania, donde fue a promocionar el plan de recuperación de $1.9 millones de dólares. “No dejen su pueblo, su ciudad o su comunidad”, añadió el presidente, que este mismo martes dijo que no planeaba una visita a la frontera con México.

EXCLUSIVE: Pres. Biden to @GStephanopoulos on growing migrant crisis at the border: “We will have, I believe by next month, enough of those beds to take care of these children who have no place to go.” https://t.co/Kj4cBRcoG9 pic.twitter.com/4dD5oJrrH6

— ABC News (@ABC) March 17, 2021