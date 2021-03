Mayorkas dice que están expulsando a inmigrantes que llegan a frontera sur, menos a niños no acompañados

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un comunicado este martes en el que reconoce que la situación en la frontera de Estados Unidos con México es “difícil” al mismo tiempo que asegura que las medidas emprendidas por el Gobierno del presidente Joe Biden están “progresando”. Mayorkas confirma también que los agentes federales están expulsando a todas las personas que se acercan a la frontera (adultos solteros y familias), excepto a los menores no acompañados.

“Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la autoridad de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes, y proteger a los niños“, se puede leer en el comunicado del jefe de DHS, un texto que responde a las críticas de muchos republicanos que se han acercado a la frontera para denunciar lo que ellos consideran una “crisis” migratoria. Biden dijo este mismo martes que el no planea una visita al límite sur del país.

De acuerdo a los datos del departamento que dirige Mayorkas, la cifra de personas detenidas en la frontera esta cerca de ser la mayor de los últimos 20 años, aunque tanto los solteros como las familias son expulsados del país en cumplimiento con las indicaciones de CDC contra COVID-19, algo que han criticado activistas y organizaciones y que explica que el número de detenidos en centros de ICE haya bajado.

El Título 42 del Código de los Estados Unidos permite la rápida expulsión a México de los adultos solteros que vengan de México y los países del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los de otros lugares, tal y como explicó Mayorkas en su comunicado, son expulsados ​​en avión a sus países de origen si México no los acepta.

No es la primera vez que hay un aumento de llegadas en la frontera sur. Mayorkas mencionó los años 2014 y 2019 pero recordó que antes también había habido subidas.

Este mismo mensaje transmitió en una entrevista con Univision News la activista y líder de la organización Raices en Texas, Erika Andiola, que acusó a los republicanos de decir ahora que la situación en la frontera es “sobrecogedora” mientras que no dijeron nada durante la Administración del expresidente Donald Trump.

“Es muy preocupante para mí ver cómo estos miembros del Congresos van a la frontera para decir cuán sobrecogedor es lo que están viendo cuando Trump había estado haciendo esto y dejó el caos a la Administración Biden. Cuándo él estaba haciendo esto, ninguno de ellos dijo nada”, resaltó Andiola.

"None of them stepped up. None of them said it was heartbreaking to see the Trump administration tearing families apart at the border."

