Hombre apuñaló a empleado de Jack in the Box por no querer usar cubrebocas en el área de Houston

TEXAS – La Policía de League City se encuentra en la búsqueda de un hombre que apuñaló a un encargado de un restaurante Jack in the Box luego de que se le exigió al sospechoso que se pusiera un cubrebocas.

El incidente ocurrió el miércoles, 17 de marzo a eso de las 8 p.m. en un Jack in The Box ubicado en la cuadra 1500 de la calle W. League City Parkway. League City se encuentra ubicada en el área metropolitana de Houston.

La Policía dijo que el sospechoso identificado como James Henry Schultz, de 53 años, ingresó al establecimiento sin cubrebocas y se le dijo que necesitaba portar uno para poder permanecer en el lugar o que usara el servicio de auto.

Man stabbed Jack in The Box manager after refusing to wear mask | League City police searching now https://t.co/Piu6GYhQHI

