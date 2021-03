“Como en una película”: Capturan a peligroso asesino que escapó de la cárcel en Alabama

Un asesino convicto que estuvo prófugo durante más de 24 horas después de escapar de la cárcel del condado de Cullman, fue detenido el viernes, después de que un ciudadano lo encontró y lo mantuvo a punta de pistola hasta que llegaron las autoridades.

Leo Santiago Chávez, un peligroso criminal que cumple dos condenas de cadena perpetua en una prisión de Alabama por el asesinato de sus padres, y que había escapado de la cárcel junto a otros reclusos, ya fue recapturado, informó la Oficina del Sheriff del condado de Blount.

Chávez fue recapturado en el área de Hanceville, anunciaron las autoridades poco antes de las 7:30 p.m. El alguacil del condado de Cullman, Matt Gentry, confirmó que un ciudadano lo detuvo a punta de pistola en el área de Arkadelphia Road.

Cullman County Sheriff Matt Gentry confirms that a citizen held escaped killer Leo Chavez at gunpoint until police arrived to his location in Hanceville. https://t.co/BWh0JsHvfL pic.twitter.com/RY1htCfV03

Los cuatro reclusos, Leo Santiago Chávez, 20, Robert Alan Peak, Tyler Dooley y Justin Long, se escaparon alrededor de las 6:33 p.m. del jueves. El Centro de Detención del condado de Cullman estaba reteniendo a Chávez mientras se esperaba su traslado a la prisión estatal.

Los agentes de la ley se habían desplegado en varios condados de Alabama durante la búsqueda del asesino convicto que, junto con otros tres reclusos, escapó de la cárcel del condado de Cullman el jueves por la noche, reportó AL.com.

Según contó el sheriff Matt Gentry a The Cullman Times, los reclusos escaparon a través de un respiradero junto a las duchas.

Haciendo su camino a través del edificio, encontraron una pared de ladrillo y metal y lograron abrirse paso a patadas y saltar desde el segundo piso. Gentry dijo que uno de los presos, Justin Long, se rompió el pie durante el salto.

US Marshals have offered a $5,000 reward for information that leads to the recapture of Leo Chavez and Sheriff Matt Gentry on Friday announced he would match that so the reward stands at $10,000.https://t.co/BWh0JsHvfL

— carol robinson (@RobinsonCarol) March 19, 2021