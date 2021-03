Estados Unidos sobrepasó los 540,000 muertos por COVID-19

WASHIGTON – Estados Unidos alcanzó este viernes 29,726,580 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 540,970 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 8:00 p.m. hora local (00.00 GMT del sábado) es de 1,611 muertes ocurridas el viernes y de 60,381 nuevas infecciones reportadas de COVID-19.

We all have a role to play in ending the pandemic. In the past year, there have been over 29 million cases & 530,000 deaths from #COVID19. But there is reason to hope: More than 1 in 5 Americans have received at least 1 dose of vaccine. Read more: https://t.co/F4bAyObDp1. pic.twitter.com/in97OeDq72

— CDC (@CDCgov) March 19, 2021