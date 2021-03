Joe Biden y Kamala Harris visitaron Atlanta y condenaron la violencia contra asiáticos americanos

El presidente Joe Biden condenó el viernes el aumento de los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático a raíz del tiroteo masivo en el área de Atlanta que dejó ocho personas muertas, incluidas seis mujeres de ascendencia asiática.

Biden pidió este viernes actuar para “detener” los crecientes ataques racistas contra estadounidenses de origen asiático en el país, al visitar Atlanta y reunirse allí con líderes comunitarios.

“El odio no puede encontrar un refugio en Estados Unidos. Nos corresponde a todos detenerlo”, dijo Biden después de reunirse con estadounidenses de origen asiático en esa ciudad del estado de Georgia.

Too many Asian Americans have been waking up each morning this past year fearing for their safety and the safety of their loved ones. pic.twitter.com/LI3iLREoMr

— President Biden (@POTUS) March 19, 2021