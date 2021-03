Captan en video cómo una anciana asiática se defendió de un hombre que la atacó en San Francisco

Una anciana que fue atacada en Market St. en San Francisco el miércoles, la última víctima de una ola de ataques contra asiáticos en el Área de la Bahía, le dio la respuesta a su agresor, dejándolo con heridas que requirieron un viaje al hospital, reportó la estación KPIX de San Francisco.

El incidente ocurrió en Market St. y Charles J. Brenham Place cerca de McAllister St. alrededor de las 10:30 a.m.

El video captura las secuelas del incidente, con el sospechoso sangrante esposado a una camilla y la mujer asiático-estadounidense de 75 años sosteniendo una bolsa de hielo en la cabeza y un palo de madera o una paleta en la mano.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021