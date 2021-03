Horror en el Zoológico de San Diego: hispano irresponsable logra salvar a su niña ante embestida de un elefante

Un hombre hispano que quería tomarse una foto dentro del hábitat de los elefantes del Zoológico de San Diego con su niña en brazos fue arrestado luego de soltarla y poner en peligro la vida de la pequeña de 2 años. El incidente ocurrió la tarde del viernes.

La Policía dijo que segundos después de que el hombre se había internado en un área restringida del San Diego Zoo, el zoológico más famoso de Estados Unidos, uno de los elefantes empezó a embestir hacia ellos.

Un video tomado por un visitante y facilitado a un canal local de televisión muestra el espeluznante momento en el que el hombre trata de escapar con desesperación a través de una cerca, pero al hacerlo la niña se le cae.

A 25-year-old father carried his 2-year-old daughter into an elephant enclosure at the San Diego Zoo on Friday. The man said he “wanted to take a photo with the African bull elephant.” He was arrested on suspicion of child endangerment pic.twitter.com/2XiVOx09nN

— CBS News 8 (@CBS8) March 20, 2021