Manifestación en Atlanta condena la violencia contra los asiáticos y lamenta las víctimas de tiroteos

Una multitud diversa se reunió el sábado en un parque frente al Capitolio de Georgia para exigir justicia para las víctimas de los tiroteos en salones de masajes ocurridos días antes y para denunciar el racismo, la xenofobia y la misoginia.

Los cientos de personas de todas las edades y diversos orígenes raciales y étnicos que se reunieron en Liberty Plaza en Atlanta, agitaron carteles y vitorearon a los oradores, incluidos los senadores Raphael Warnock y Jon Ossoff y el representante estatal de Georgia Bee Nguyen.

.⁦@SenatorWarnock⁩ and I addressed today’s rally in Atlanta to mourn the victims of this week’s massacre and to express our love and support for the Asian-American community in Georgia and nationwide. Gratitude to the organizers. pic.twitter.com/kG6GMju7wz

— Jon Ossoff (@ossoff) March 20, 2021