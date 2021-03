Una joven muerta y 12 heridos en diferentes tiroteos en clubes nocturnos de Texas

Una persona murió y otras 12 resultaron heridas en dos tiroteos separados ocurridos el viernes en clubes nocturnos en Texas, reportó NBC News.

Alrededor de la 1:30 a.m. del sábado, la policía de Dallas recibió una llamada informando un tiroteo dentro del Pryme Night Club. Ocho personas fueron heridas de bala, según un comunicado de prensa de la policía.

#BREAKING Several people (believed to be 6)shot at Pryme Nightclub on W Northwest Hwy. At least one victim deceased. Latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/RCHw7zAmUt

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales, donde una mujer fue declarada muerta. La policía la identificó como Daisy Navarrete, de 21 años. Se dice que los otros lesionados están estables o críticos.

La policía dijo que el sospechoso tuvo una discusión con otra persona en el club. Cuando un testigo intentó intervenir, el sospechoso comenzó a disparar.

I’m at Pryme Bar in northwest Dallas, the nightclub where 6 people were shot overnight, 1 fatally.

It’s a mess inside, with blood-stained clothes, alcohol and glass scattered around the club. It was a pretty crowded night when the shooting happened, one employee told me. pic.twitter.com/sdHKjJQHVu

— Kelli Smith (@KelliSmithNews) March 20, 2021