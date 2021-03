Auto que participaba en una carrera callejera se estrella contra una mujer y la mata

Una mujer que manejaba su auto murió de un impacto al verse envuelta en un accidente presuntamente relacionado con una carrera callejera en West Hills, al norte de Los Ángeles.

Colleen Wong, de 57 años, fue la víctima mortal de un choque que ocurrió el 19 de marzo, poco después de las 4 de la tarde en el oeste del bloque 24399 de la calle Vanowen, según informó la oficina forense del condado de Los Ángeles.

Tragic incident in West Hills

Preliminary info is that two to three cars were street racing when one lost control, colliding into an innocent female driver who was declared dead at scene.

Street racing is illegal and can have serious & deadly consequences.

It’s not worth it. https://t.co/YOjxJqNuNU

— LAPD HQ (@LAPDHQ) March 20, 2021