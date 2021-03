El tirador en supermercado de Colorado está bajo custodia tras matar a 10 personas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Diez personas muertas fue el saldo del tiroteo ocurrido la tarde del lunes en un supermercado de Boulder, Colorado, incluyendo un oficial de Policía. El tirador, un hombre blanco aficionado a las armas, fue arrestado y se encuentra bajo custodia.

El tiroteo es el segundo en menos de una semana en el país tras el ataque en los spas del área de Atlanta que dejó ocho muertos.

Un tirador activo fue reportado alrededor de las 2:30 pm en un estacionamiento de la tienda King Soopers -la cadena esencial de supermercados de la región- ubicada en Table Mesa Road de esta ciudad universitaria que se encuentra cerca de Denver.

Un video tomado desde las alturas mostraba al presunto tirador esposado, semidesnudo y sangrando de una pierna.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

He just murdered 10 people at a Boulder, Colorado supermarket. You think they’re going to take him to Burger King? pic.twitter.com/MPmQHi1oPe — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) March 23, 2021

Pero las autoridades brindaron escasa información en una conferencia de prensa, diciendo que actualizarían la situación por la mañana del martes. En la conferencia se confirmó el deceso del oficial Eric Talley, de 51 años de edad, quien llevaba en el departamento policial de Boulder desde 2010.

El oficial fue el primero que llegó a la tienda tras ser reportado un tirador activo.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

Michael Dougherty, el fiscal del Condado Boulder, dijo que se realizará una investigación completa del incidente, especialmente para conocer las razones del ataque, y prometió que se hará justicia para las familias de las 10 víctimas. Pero las autoridades dijeron que tardarán al menos cinco días en ofrecer un reporte.

Un video publicado en redes sociales por un videógrafo local mostró algunos de los cuerpos de las víctima en el área de estacionamiento, una rampa de entrada y al menos otro adentro de la tienda cerca de la entrada.

Imágenes de video mostradas en redes sociales mostraron una parte del operativo en el estacionamiento del centro comercial donde se encuentra el supermercado. Se ve a un vehículo SWAT aproximándose a una SUV que estaba estacionada donde el tirador presuntamente se ocultaba.

So this is weird with the Boulder Colorado King Soopers shooting. An hour and twenty min after the police had the building surrounded, they apparently realize a suspect was hiding in a burgundy suburban, can't see what happens next as they force @ZFGVIDEOGRAPHY out of the area. pic.twitter.com/qJTqyd5pVi — Railburn (@MidniteRunnin) March 23, 2021

Pero no está claro si el tirador realmente estaba adentro del vehículo o si se sospechaba de otro individuo sospechoso.

La escena del tiroteo se encuentra a un par de millas del campus de la Universidad de Colorado, al pie de las Montañas Rocosas.

Este es el tercer tiroteo serial que ocurre en Colorado en tiempos recientes después de la masacre de la preparatoria Columbine en 1999 en el que dos tiradores asesinaron a 13 personas e hirieron a 21 con armas de fuego, y la matanza en los cines de Aurora de 2012 en el que un tirador mató a 12 e hirió al menos a 58.