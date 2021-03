Cómo lucen el cheque de papel y la tarjeta EIP que está enviando por correo el IRS

El Servicio de Rentas Internas (IRS) comenzó la entrega de pagos directos del tercer cheque por $1,400 dólares un día después de que el presidente Joe Biden firmó el paquete de ayuda económica.

La agencia enviará tandas de pagos semanales y la segunda ronda está prevista que llegue a las cuentas bancarias este 24 de marzo.

El IRS tratará de enviar la mayor parte del dinero mediante depósito directo, pero para agilizar los pagos que no puedan enviarse directamente a las cuentas bancarias, también se apoyará del servicio postal para enviar cheques en papel y tarjetas de débito a los hogares estadounidenses.

El IRS dijo a los estadounidenses que si no reciben un depósito directo antes del 24 de marzo deberán estar atentos al correo para recibir su tercer cheque de estímulo o su tarjeta de débito precargada EIP, que puede ser diferente a la forma en que recibieron sus pagos de estímulo anteriores.

Los cheques en papel llegarán por correo en un sobre blanco del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Para aquellos contribuyentes que recibieron su reembolso de impuestos por correo, este cheque en papel tendrá un aspecto similar, pero estará etiquetado como “Pago de impacto económico” en el campo del memo.

2021 EIP recipients will begin receiving EIP Cards this week. EIP Cards will arrive in an envelope displaying the U.S. Treasury seal and include “Economic Impact Payment Card” in the return address. EIP Cards are safe, convenient, & secure. Learn more at https://t.co/EKFB5BL5AT pic.twitter.com/9VCM95MYxU

La tarjeta eip también vendrá en un sobre blanco que exhibirá de manera destacada el sello del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La tarjeta tiene el nombre de Visa en el anverso y el banco emisor, MetaBank, N.A. en el reverso.

EIP Cards issued for the previous payments will not be reused for the latest round of payments. If you are eligible to receive a 2021 EIP, the form of payment may be different from the first two rounds & could come as a card or paper check. Learn more at https://t.co/EKFB5Btucj pic.twitter.com/uAdNYQdXhR

— Fiscal Service (@FiscalService) March 23, 2021