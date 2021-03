El Barcelona solicitará dedicarle una calle a Johan Cruyff

Para seguir rindiendo honores al holandés más universal de todos los tiempos, el Fútbol Club Barcelona le solicitará al ayuntamiento la imposición del nombre de Johan Cruyff a una calle de la ciudad.

Según los datos revelados por una fuente del club a ESPN Digital, la idea obedece a poner a Johan en el lugar que merece y desde luego una de las cosas que pretende es dedicarle un espacio a su altura en la ciudad.

Se conoció que se debe esperar hasta el próximo 24 de marzo, fecha en la que se cumplen cinco años de su fallecimiento, para iniciar cualquier trámite.

.@JohanCruyff has been the most important figure of the modern history of the @FCBarcelona. He will remain forever in our memories. Thank you for everything and for so much, Johan. pic.twitter.com/LOzeeYsLxW

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 24, 2021