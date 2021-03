El caso de una persona desaparecida llevó a frustrar una posible masacre en Maryland

Un adolescente de Maryland enfrenta cargos de asesinato y armas luego de que las autoridades en el condado de Frederick lo relacionaran con un caso de persona desaparecida, reportó ABC News.

Joshua Eckenrode, un joven de 19 años del condado de Fredrick, en Maryland, fue acusado de asesinato después de que Curtis Smith desapareciera a principios de este mes.

Smith, también de 19 años, les había dicho a sus familiares que conduciría su auto a Virginia Occidental y los documentos judiciales obtenidos por ABC News indicaron que se reuniría con Joshua Eckenrode para comprar, vender o intercambiar un arma de fuego.

Out of Frederick County, Md. this morning:@FredCoSheriff says they found the body of missing 19-year-old Curtis Smith in a car on Runnymeade Drive in Frederick yesterday. Smith had been missing since Friday.

Currently being investigated as a suspicious death. @WDVMTV pic.twitter.com/NqmpPyWFnh

— Randi Bass (@WDVMRandiB) March 22, 2021