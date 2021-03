Futbolista de la Premier League fichó por un equipo de la MLS

Continúan llegando futbolistas de grandes carreras al fútbol norteamericano. En esta ocasión, el Inter Miami logró hacerse con la contratación de Kieran Gibbs, ex lateral del Arsenal e internacional con la selección de Inglaterra.

El equipo estadounidense anuncio la contratación del defensa de 31 años que jugaba para el West Bromwich Albion, en la Premier League. No obstante, el inglés se sumará a la plantilla en verano, una vez concluya la temporada en Europa. Gibbs ha jugado más de 300 partidos en la liga inglesa y acumula 14 temporadas. Su mayor reconocimiento lo consiguió en el Arsenal, club con el que conquistó una FA Cup.

Chris Henderson expresó sus elogios hacia el defensor inglés. “Ha tenido una carrera sobresaliente en el nivel más alto del deporte hasta la fecha y creemos que él puede ese nivel de calidad a Inter Miami y a la MLS este verano (…) Su técnica, experiencia y ética de trabajo van a ser valiosas sobre la banda izquierda”, comentó el director deportivo del Inter Miami.

El experimentado defensor señaló en su cuenta de Twitter, la expectativa y el entusiasmo con el que afrontará este nuevo reto. Gibbs será parte del conjunto norteamericano hasta 2023.

Extremely excited to be starting the next chapter of my career with @InterMiamiCF this Summer! I look forward to embracing a new culture and a new challenge in South Florida. I’m really impressed by the vision of the Club, and can’t wait to play in front of The Siege, … (1) pic.twitter.com/cF5TG8JNsO

— Kieran Gibbs (@KieranGibbs) March 23, 2021