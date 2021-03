Los Lakers, en caída libre sin su duo estelar

Aunque era predecible, no deja de ser preocupante. Los Lakers no contarán con LeBron James ni con Anthony Davis durante los próximos partidos, y ante uno de los calendarios restantes más complicados de la liga, el vigente campeón de la NBA probablemente esté lejos de la tranquilidad.

Los angelinos suman tres derrotas al hilo: Atlanta Hawks, Phoenix Suns y New Orleans Pelicans. Las últimas dos caídas han sido por 17 puntos (94-114 ante Suns, 111-128 ante Pelicans), lo cual es más alarmante todavía.

El aparato defensivo de los Lakers sufre en demasía ante la ausencia de dos candidatos habituales a llevarse el premio de Mejor Defensivo del Año. Un protector del aro casi insustituible y un defensor integral cuyo físico es digno de analizar. Después, en ofensiva, pierden a un dominador de la pintura y a su vez al creador de juego total.

La solución inmediata para evitar caer estrepitosamente en la conferencia más pareja de la NBA podría estar en la agencia libre: nombres como Andre Drummond, Victor Oladipo, Kyle Lowry, Aaron Gordon y Norman Powell estarían a horas de abandonar a sus equipos, probablemente para unirse a algún contendor inmediato por el título.

Los Lakers, como defensor del trofeo, se moverán previo a la fecha límite de trapasos -viernes 25 de marzo- en búsqueda de un refuerzo que le devuelva solidez al equipo. Pero nada saldrá gratis, y alguna pieza tendrá que ser sacrificada.

Ramona Shelburne, junto a Adrian Wojnarowski y Dave McMenamin, reportó que miembros de Los Angeles Lakers serán vacunados contra el COVID-19 durante la semana. Los dirigidos por Frank Vogel se unirán a los New Orleans Pelicans, los Atlanta Hawks y los Portland Trail Blazers, como los equipos cuyos jugadores y personal técnico y administrativo han recibido dicha vacuna.

Reporting with ⁦@wojespn⁩ and @mcten —Members of Los Angeles Lakers expected to get COVID-19 vaccine this week, sources tell ESPN. They’ll join the Pelicans, Hawks and Trail Blazers with players and staffers who have been vaccinated. https://t.co/Oqf6WsWw9A

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) March 24, 2021