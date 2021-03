Texas, Indiana y Georgia anuncian que todos los adultos serán elegibles para vacunas contra COVID-19

Texas, Indiana y Georgia anunciaron el martes que los residentes de 16 años o más serán elegibles para las vacunas Covid-19: a partir del jueves para los residentes de Georgia, el lunes 30 para los de Texas y el 31 de marzo para los de Indiana., reportó The New York Times.

Hay una lista creciente de estados que planean ampliar la elegibilidad para la vacuna a todos los adultos antes de la fecha límite del 1 de mayo establecida por el presidente Biden.

“Con cada dosis, Texas se acerca a la normalidad y protege más vidas de la hospitalización y muerte por COVID-19”, dijo el departamento de salud del estado en una publicación de Twitter.

Texas to open #COVID19 vaccination to all adults on March 29.

With every dose, Texas gets closer to normal and protects more lives from COVID-19 hospitalization and death.

For more info, read the #TexasDSHSNewsRelease: https://t.co/7eXWP1eM4Q#COVID19TX #HealthyTexas pic.twitter.com/HNOugKRdXh

— Texas DSHS (@TexasDSHS) March 23, 2021