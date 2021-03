Agenda de eventos: fin de semana de diversión para todos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Celebración con arte

Para celebrar sus 30 años de existencia, el Instituto Cervantes realizará una serie de eventos virtuales que podrán verse desde cualquier parte del mundo. Bajo el título de 30 años creando hispanistas, esta organización con sede en Nueva York organizará conciertos musicales, lectura de poesía y simposios a los que puede asistir cualquier persona.

Uno de los eventos más destacados es Vuelta al mundo en cuatro guitarras, en el que el cuarteto de guitarras EntreQuatre, celebrará los 500 años de la circunnavegación de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el primer viaje alrededor del mundo en la historia de la humanidad (de 1519 a 1522). Se transmitirá desde Soria (en Aragón, España). Sábado 4:30 pm, hora del Este, y domingo 12 pm, hora del Este. El sábado también se leerán poemas en inglés y en español a las 3 pm, hora del Este. Invita The New York Public Library Tompkins Square Branch, la Montclair State University y el Instituto Cervantes de Nueva York. Gratis. Detalles e informes en cultura.cervantes.es.

Conversación entre mujeres

“When Women Rise Up” es la última conversación de la programación del Mes de la Mujer que organiza el Natural History Museum of Los Angeles County, que se realiza a la par de la exhibición que muestra este museo, “Rise Up L.A.: A Century of Votes for Women”. El evento de esta semana presenta a la supervisora del condado, Holly J. Mitchell, y a la doctora Lori Bettison-Varga (en la foto), presidenta y directora del NHMLAC.

Estas mujeres hablarán de las elecciones de 2020, que resultó en la histórica elección de Kamala Harris, la primera mujer y persona no blanca elegida como vicepresidenta en el país. También se hablará de la Junta de supervisores del condado, que por primera vez en su historia está integrada por solo mujeres. ¿Cuál es el significado de este momento político ahora y para los próximos cien años? ¿Qué podemos aprender de nuestros propios caminos como líderes, y cómo las mujeres pueden ayudar a las jóvenes a expandir sus papeles dentro de sus comunidades? La charla, que se transmitirá en línea, culminará con una sesión de preguntas y respuestas. Hoy de 8 a 8 pm, horario del Pacífico. Gratis con reservación. Información nhm.org.

Música en Pandora La plataforma musical Pandora celebrará el Mes de la Mujer con el evento virtual especial Pandora LIVE Powered By Women, que contará con actuaciones de Gwen Stefani y Jazmine Sullivan. Holda Kotb, del show de radio de Today, que se transmite en SiriusXM, será la anfitriona de la conversación. A este concierto también se sumarán las voces de Lauren Aliana y Becky G, que estarán presentes en una mesa redonda que se enfocará en temas de acuerdo con la celebración a la mujer. Martes 9 pm, hora del Este. Gratis. Es necesario hacer reservación. Informes pandoralivepoweredbywomen.splashthat.com/PR.

Cine latino La Cinemateca Latinoamericana de Los Ángeles presenta su segunda muestra anual Cine Nepantla, que en esta ocasión tendrá lugar de manera virtual. El evento dará inicio con el falso documental mexicano de horror, “Feral”. Esta producción, dirigida por Andrés Káiser, revela una serie de sucesos macabros que involucraron a un sacerdote psicoanalista y a sus pacientes, que eran menores de edad a los que “trataba” para reincorporarlos a la sociedad debido a que eran niños rebeldes. El hecho tuvo lugar en los campos de Oaxaca, en donde también se filmaron los diarios y las entrevistas. El streaming estará disponible del viernes al domingo. Luego de la transmisión hay una conversación en inglés y en español con Andrés Káiser y Guido Segal, guionista y crítico de cine. Boletos $5. Informes lacla.uscreen.io.

La Santa Cecilia en concierto

La banda chicana La Santa Cecilia realizará un concierto en vivo de manera virtual desde la tierra que los vio nacer: el Este de Los Angeles. En el evento abundarán las bebidas, la comida, y por supuesto, la música.

La agrupación transmitirá El último trago –nombre del concierto– desde el East Side Luv, un popular antro del este angelino. Sábado 6:30 pm, horario del Pacífico. Entrada $10. Informes y boletos goliiive.com.mx.

Arte del Getty

Art Break, una nueva serie en línea, ofrece una perspectiva única de la colección del museo Getty. Observe el arte de cerca con expertos de este museo en diálogo con artistas invitados, escritores e intelectuales. Abarca cinco mil años de piezas de arte, desde figuras de la edad de bronce, hasta fotografías del siglo 21. Estos programas en línea de 30 minutos promueven el intercambio a fondo y el descubrimiento acerca de prácticas artísticas, asuntos sociales y más.

El episodio inaugural se enfoca en el papel del trabajo en piezas de arte seleccionadas por el artista de Los Angeles, Rodrigo Valenzuela y el curador de arte latinoamericano del Getty Reserarch Institute, Idurre Alonso. Moderado por el curador de fotografía Arpad Kovacs, curador asistente de fotografías del J. Paul Getty Museum. Sábado Gratis con reservación previa. Informes getty.zoom.us/webinar/register/WN_P1c6ELh8Q16sIimx3IEciA.

Reabre El Capitán

El icónico teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) abrió de nuevo sus puertas luego de haber permanecido cerrado por un año debido a la pandemia. Ahora, con un número de entradas limitadas y con los protocolos de sanidad en marcha, vuelve exhibir los estrenos, así como filmes clásicos del estudio de Disney.

Para la reapertura, El Capitán está proyectando “Raya and the Last Dragon”, la más nueva película de Disney, que se muestra en una pantalla gigante con la más alta tecnología. En este filme animado, el mundo fantástico de Kumandra, humanos y dragones conviven en harmonía. Sin embargo, cuando siniestros monstruos conocidos como Druun amenazan el territorio, los dragones se sacrifican para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, los mismos monstruos han regresado, y depende de una sola guerrera defender al último dragón y detener a los Druun para siempre. Todos los días a las 9 am, 12:30, 4 y 7:30 pm. Boletos $12 a $20. Es necesario comprar los boletos con anticipación. Informes (800) 347-6396 y elcapitantickets.com.

Autos a la vista

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) reabrirá al público a partir de hoy, y ofrece entrada gratis a los trabajadores de la salud, a los empleados de primera línea y a sus acompañantes. El número de boletos es limitado para respetar el distanciamiento social.

Durante el cierre, el Petersen, uno de los museos dedicados a los autos más importantes del mundo, inauguró “Supercars: A Century of Spectacle and Speed”, que muestra la evolución del súper auto; “Extreme Conditions”, que resalta once autos de competencias, hechos al gusto del cliente, para uso recreacional y utilitarios, y “Redefining Performance”, que expone a los Porsche, los vehículos más innovadores para el uso en la calle y en las carreras. Abierto a partir de hoy. Miércoles a domingo 10 am a 5 pm. Boletos $11 a $16; es necesario hacer reservación. Informes (323) 930-2277 y petersen.org.