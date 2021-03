Arrestan a un hombre fuertemente armado en un Publix de Atlanta

Un hombre fue arrestado el miércoles después de ingresar a un supermercado Publix en Atlanta con seis armas de fuego cargadas y un chaleco antibalas, dijo la policía.

El hombre, a quien la policía de Atlanta identificó como Rico Marley, de 22 años, fue acusado el jueves de cinco cargos de intento criminal de cometer un delito grave y seis cargos de posesión de un arma de fuego durante la comisión o intento de cometer ciertos delitos graves, reportó CBS News.

La policía no proporcionó evidencia específica de que Marley planeaba llevar a cabo un tiroteo en la tienda ese día.

Pero el incidente ocurrió a raíz de dos tiroteos masivos que han sacudido a la nación y provocado llamamientos generalizados para la reforma de armas: el tiroteo en un supermercado en Boulder, Colorado, que mató a 10 personas, y una serie de tiroteos en tres spas del área de Atlanta, donde murieron ocho.

El jueves, la policía publicó una foto de las armas que supuestamente llevaba Marley cuando fue arrestado: una pistola Taurus G3C 9×19 mm, una Mossberg MC2C 9×19 mm, una Glock 43 9×19 mm, un revólver especial Taurus 856 .38, un rifle estilo DPMS AR-15 y una escopeta Maverick Arms Modell 88 calibre 12.

La policía de Atlanta dijo el miércoles que una investigación preliminar reveló que Marley ingresó a la tienda el miércoles por la tarde portando un rifle abiertamente y entró a un baño. Un testigo lo notó y alertó al gerente de la tienda, quien luego llamó a la policía.

La policía dijo que respondió al incidente poco después de la 1:30 p.m. y “detuvo inmediatamente” a Marley cuando salió del baño. Los socorristas médicos de emergencia también llegaron al lugar para realizar una evaluación de salud mental.

Marley llevaba un rifle estilo AR-15 y también una escopeta de calibre 12 en una bolsa, y cuatro pistolas debajo de su ropa, según un informe del incidente publicado el jueves por la policía de Atlanta.

Las seis armas de fuego estaban cargadas, y Marley llevaba un chaleco antibalas y un pasamontañas cuando fue detenido, según el informe. No se informó de disparos ni de lesionados.

El individuo que denunció a Marley al gerente de Publix le dijo a la policía que “escuchó chasquidos en el baño” en la tienda y que “le sonó como si alguien estuviera cargando armas de fuego”, según el informe del incidente. También afirmó haber visto un rifle estilo AR-15 “apoyado contra la pared”.

El Departamento de Policía de Atlanta agradeció públicmente la conducta de este individuo:

