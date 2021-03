Demócratas denuncian un fraude real en las elecciones de 2020 en Florida

MIAMI – Un grupo de once congresistas demócratas por Florida pidieron este jueves al Fiscal General Merrick Garland que investigue los casos de “candidatos falsos” que aspiraban al Senado de este estado, entre ellos uno vinculado a un exsenador que fue arrestado en Miami.

La misiva, encabezada por la congresista Debbie Wasserman Schultz, alude a varios reportes periodísticos sobre al menos tres contiendas electorales afectadas en 2020 por “candidatos falsos implantados por agentes políticos y financiados con dinero de oscuro grupos para influir en el resultado electoral”.

Republicans ran a dark $ conspiracy w/ sham candidates to deceive Fla voters in 3 state Senate races. Arrests were made but law enforcement must look at the entire 'cloud of corruption.' I asked @TheJusticeDept and AG Garland to investigate these multi-state schemes. https://t.co/8t9Fr0bOLu

— Debbie Wasserman Schultz (@DWStweets) March 25, 2021