Al menos 4 personas murieron en el asalto al Capitolio por seguidores de Trump

Cuatro personas murieron el miércoles cuando partidarios del presidente Donald Trump ocuparon violentamente el Capitolio de Estados Unidos.

El jefe de policía de Washington, D.C., Robert Contee, dijo el miércoles por la noche que entre los muertos estaba una mujer que recibió un disparo de la policía del Capitolio, así como otras tres que murieron en “emergencias médicas”, reportó NBC 4 desde Washigton DC.

La policía dijo que tanto las fuerzas del orden como los partidarios de Trump desplegaron irritantes químicos durante la ocupación del edificio del Capitolio, que duró horas antes de que las fuerzas del orden lo despejaran el miércoles por la noche.

La mujer recibió un disparo el miércoles temprano cuando la turba intentaba atravesar una puerta con barricadas en el Capitolio donde la policía estaba armada en el otro lado. Fue hospitalizada con una herida de bala y luego murió.

La causa de muerte de las tres personas que sufrieron emergencias médicas será determinada por la Oficina del Médico Forense.

El Departamento de Bomberos y los servicios de emergencia de la capital transportaron a otras 10 personas heridas. También resultaron heridos catorce policías de DC, dijo la policía.

Las autoridades informaron que localizaron y destruyeron bombas de tubo en la sede del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano y en los terrenos del Capitolio se encontró una hielera con cócteles Molotov.

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, extendió por 15 días una emergencia pública declarada el miércoles.

“Muchas personas llegaron al Distrito armadas y con el propósito de participar en la violencia y la destrucción y se han involucrado en la violencia y la destrucción”, dijo en un comunicado la oficina de la alcaldesa.

I have issued Mayor’s Order 2021-003, extending the public emergency declared earlier today for a total of 15 days, until and unless provided for by further Mayoral Order.

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 7, 2021