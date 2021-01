El Capitolio ya está seguro. Alcaldesa de Washington advierte que el toque de queda será impuesto con rigor

El Capitolio de Estados Unidos es nuevamente seguro, después de que fueron expulsado del recinto todos los partidarios del presidente Donald Trump que violaron uno de los edificios más emblemáticos del país, y llevaron el caos a la capital de la nación, después de que Trump instó a sus partidarios a luchar contra el recuento ceremonial de los votos electorales en el Congreso, que confirmará la victoria del presidente electo Joe Biden.

Sergeant at Arms says the Capitol building is secure.

The room breaks out into applause.

— Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021