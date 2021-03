Por esta razón quieren eliminar la regla del ‘fuera de juego’ en el fútbol

El exjugador de la Selección de Holanda, Marco Van Basten, propuso a la FIFA una idea completamente trascendental para la historia del fútbol mundial.

La idea que el holandés plantea es la eliminación de la regla del fuera de juego, pues a su juicio, haría del fútbol un deporte mucho más entretenido.

En declaraciones emitidas al portal Sky Sports, Van Basten destacó que el ‘offside’ ha generado muchas polémicas innecesarias en el deporte rey.

“Sigo teniendo mis dudas con el fuera de juego, porque estoy convencido que no es una buena norma. Al menos me gustaría hacer una prueba para mostrar que el fútbol es también posible sin el fuera de juego”, expresó el holandés.

Para el famoso delantero si el fuera de juego no existiera, habrían menos problemas y los equipos tendrían otras soluciones para ofrecer un buen juego.

"I am convinced that football would be better without it."

Dutch legend Marco van Basten wants rid of the offside rule 🚮

— Sky Sports (@SkySports) March 24, 2021