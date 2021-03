Rondo vuelve a Los Angeles con la intención de ganar otro anillo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En el último día de la ventana de traspasos de la NBA, uno de las jornadas más apasionantes de la temporada, muchos contendientes al título se movieron para fortalecer sus plantillas. LA Clippers no se quedó atrás, e integró a un vigente campeón: Rajon Rondo.

El veterano base de 34 años regresa a Los Angeles, pero a la acera de enfrente, con una oportunidad única de hacer historia, pues de alcanzar el título con la franquicia angelina, podría presumir de haber ganado trofeos con Boston y con los dos equipos de Los Angeles, lo cual sería inédito. Todo por la gloria.

Los Clippers tuvieron que dejar ir a Lou Williams, quien jugará en su natal Georgia para Atlanta Hawks, así como dos futuras rondas de draft. Williams había perdido relevancia en el último año. Un anotador menos para Doc Rivers, que ya tiene suficientes. Buen movimiento.

Hawks are trading Rajon Rondo to the Clippers for Lou Williams, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Rajon Rondo: inteligencia pura

A lo largo de su carrera, Rondo se ha caracterizado por demostrar que cuando está en el tabloncillo, no hay nadie que maneje mejor los tiempos y las situaciones que él. Hace jugar a sus compañeros, y los hace jugar bien.

Rajon sigue vigente. En la temporada pasada le cambió la cara a los Lakers durante la postemporada, siendo un líder en la cancha, y además respaldando su presencia con efectividad. Puntos, asistencias, robos y buenas decisiones. El paquete completo de un armador.

En Atlanta no funcionó. Se perdió algunos partidos por lesión, y en los que jugó (27), no fue nada determinante. Ahora arriba a un equipo con otra dinámica, y con el objetivo de quedarse con el trofeo. Rondo is back in LA.