A Óscar de la Hoya se le descompone el micrófono al anunciar su regreso al ring para julio

El legendario Óscar de la Hoya, quien por varios meses ha expresado su interés por regresar a boxear, finalmente ofreció una fecha este viernes mientras aparecía en una conferencia de prensa en Las Vegas para promover el siguiente pleito del “youtuber” Jake Paul.

Pero el inesperado anuncio del “Golden Boy” no fue como él lo hubiera deseado, pues cuando ofrecía la fecha de su retorno en presencia del rapero Snoop Dogg, el micrófono se descompuso.

Oscar De La Hoya, 48, announcing his July 3rd comeback (with a broken microphone) alongside Snoop Dogg at the Jake Paul vs Ben Askren presser… pic.twitter.com/oaBqDrZZr5

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 26, 2021