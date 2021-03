Checo Pérez se ubicó sexto en la primera sesión de las prácticas libres

Este viernes se encendieron los motores en la Fórmula 1. La temporada 2021 inició con la primera sesión de prácticas libres, en el Gran Premio de Bahréin. El mexicano, Checo Pérez, obtuvo el sexto mejor tiempo de la pista. Su compañero, Max Verstappen, lideró la primera sesión.

🏁 FP1: Completed it 👊 Max finishes P1 with a 1:31.394 and Checo is P6 with a 1:32.071 ⏱ #BahrainGP 🇧🇭 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/jcLSjKviaT

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) March 26, 2021