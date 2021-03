VIDEO: Dos hombres en una camioneta vivieron y filmaron un gran tornado en Alabama

Durante el jueves, las redes sociales y los medios locales compartieron reportes, imágenes y videos que muestran los graves daños causados por varios grandes tornados que destruyeron a su paso a comunidades de Alabama, dentro de un sistema de tormentas severas que azotó ese estado.

Este video se está haciendo viral, por la presencia de ánimo de Cesar Villaseñor que, desde una camioneta, captó las imágenes de un tornado en Pelham. Afortunadamente, ni él ni su acompañante resultaron lesionados.

CAUGHT IN A TORNADO 🌪

Two men in a truck got too close for comfort to a #tornado as it ripped through Pelham, Alabama on Thursday. Thankfully, they weren't hurt! #alwx

— #WVTM13 (@WVTM13) March 26, 2021