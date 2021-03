Reportan al menos 5 muertos por tornados en Alabama mientras el clima extremo continúa en el sur

Se han reportado al menos cinco muertes y lesiones múltiples en el condado de Calhoun, Alabama, después de que un tornado azotó la región, dijo el forense del condado Pat Brown a NPR.

El tornado es parte de un sistema “particularmente peligroso” de tormentas que atraviesan el sur profundo de Estados Unidos, justo al sur de Birmingham, Alabama, el jueves.

La gobernadora Kay Ivey instó a los residentes del estado a mantenerse alerta a los continuos peligros. “Trágicamente, estamos recibiendo informes de pérdida de vidas”, dijo. “Ofrezco mis más sinceras oraciones a todos los afectados. Desafortunadamente, el día aún no ha terminado. ¡Todos, por favor manténganse a salvo y vigilantes!”.

La gobernadora dijo: “Insto a todos los habitantes de Alabama a monitorear de cerca el sistema meteorológico a medida que continúa impactando partes de [Alabama], especialmente si están en la línea de las tormentas de mayor riesgo”, en Twitter.

Hay informes, imágenes y videos que muestran daños significativos en muchas comunidades, particularmente en el vecindario de Eagle Point en un suburbio al sur de Birmingham.

This terrifying video was taken at Griffin Park at Eagle Point near Lee Branch and US-280. –> https://t.co/rfXDGIvRHe (Source: Matt Williams) pic.twitter.com/LNlh3fucvz

Hay rescates en curso para las personas atrapadas en algunos de estos hogares.

MaryRose & Larry were pulled from their collapsed home here in Eagle Point – so happy to be alive. We are so happy they are too. Unfortunately at least three were killed in northeast Alabama. pic.twitter.com/EwAvZ42FpT

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) March 25, 2021