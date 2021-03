Un gran tornado causa graves daños en Alabama

Una tormenta severa que causó graves daños se confirmó cuando se estaban rastreando por radar varios tornados en el centro-norte de Alabama el jueves por la tarde.

Hay alertas de grandes riesgos en varios estados del sur de Estados Unidos por las fuertes tormentas eléctricas, con rayos, tornados, granizo y fuertes lluvias, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

A High Risk for severe weather remains in effect for parts of the Southeast. Storm coverage continues to increase this afternoon with activity eventually impacting Tennessee and Kentucky. Several tornadoes, some long-track/strong, are possible. Stay weather aware. pic.twitter.com/Vx469yk5T5 — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 25, 2021

La tormenta se ha movido más de 130 millas desde el condado de Bibb hasta el condado de Calhoun a las 3 p.m. CDT, reportó weather.com.

Un alto riesgo de clima severo continúa en el sur de Estados Unidos durante el jueves. Los satélites de NOAA están siguiendo tormentas eléctricas con frecuentes rayos, granizadas y fuertes tornados atravesando la región, advirtieron los meteorólogos.

Un tornado se confirmó por primera vez cerca de Moundville, Alabama, a las 12:21 p.m. CDT, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Se trasladó a través del norte del condado de Hale al condado de Bibb.

Confirmed tornado now, with a debris signature, on the cell moving across northern Hale County, about to move toward the Tuscaloosa and Bibb County line. If you are in the path, TAKE COVER NOW! #alwx pic.twitter.com/MoPQULmm8E — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) March 25, 2021

La Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Bibb informó daños a varias casas y casas móviles alrededor del área de Mount Carmel en West Blocton, según WBMA. No se informó de lesionados.

Bibb County EMA: Reported damage to several houses and trailers around Mount Carmel area in West Blocton. No known injuries. Trying to clear roads to get to the houses. — Lauren Walsh (@LaurenWalshTV) March 25, 2021

A la 1:30 p.m., hora local, la tormenta se acercaba a Pelham, Alabama, a unas 15 millas al sur de Birmingham, en el condado de Shelby, informó WVTM. El radar indicó escombros sobre el área muy poblada, informó la estación.

El Departamento de Bomberos de Helena, al noroeste de Pelham, estaba respondiendo a una estructura colapsada, dijo el NWS. El Departamento de Policía de Helena informó: “Helena ha recibido daños importantes como resultado del tornado”.

Helena has received major damage as a result of the tornado. All phone lines to HPD are down. Call 911 if you need emergency assistance. Please stay out of the area of Old Town on Hwy 261. — Helena, AL Police (@HelenaPolice) March 25, 2021

El Departamento de Bomberos de Pelham también estaba respondiendo a numerosas llamadas.

Homes destroyed on Willow Bend Road in Pelham pic.twitter.com/jTAeTtC0lQ — Fred Davenport (@FredWVTM13) March 25, 2021

El Departamento de Policía de Pelham dijo que numerosas casas resultaron dañadas en la comunidad de Chandalar y que las líneas de servicios públicos estaban caídas a lo largo de la autopista 31 y la autopista estatal 119. El Complejo Cívico de Pelham también resultó dañado. Bearden Road en Crosscreek Trail no era transitable.

Numerosas estructuras también resultaron dañadas en las subdivisiones de Eagle Point y Greystone, dijo el NWS. El Departamento de Bomberos de Hoover trató a una persona por lesiones en Greystone Farms, y se llamó a una ambulancia para transportar a una segunda persona, informó el Hoover Sun.

Horas antes, la gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia en 28 condados debido a la amenaza. Más tarde lo amplió a 46 condados. Alabama vio más de dos docenas de tornados la semana pasada, incluido un EF1 que golpeó Moundville.

Funcionarios de Mississippi, Alabama, Tennessee y otras partes del sur habían instado a los residentes durante toda la mañana a prepararse para el clima severo y tornados potencialmente peligrosos el jueves.

Más de 24,00 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en Mississippi alrededor de las 3:30 p.m. CDT el jueves, según poweroutage.us.