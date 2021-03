Fuertes tornados y clima severo amenazan a millones en todo el sur de EE.UU. a partir del jueves

El clima extremo probablemente regresará a amenazar a millones de residentes en todo el sur de Estados Unidos el jueves, en los mismos lugares que experimentaron tornados de larga duración la semana pasada.

“Un posible estallido de tormentas severas que incluyen tornados fuertes, granizo grande y vientos dañinos existirá el jueves por la tarde hasta la noche y la mañana siguiente en una parte del valle bajo del Mississippi y los estados del sureste”, informó el Centro de Predicción de Tormentas (SPC).

For Thursday, March 25, there is an Enhanced risk for severe weather forecast for parts of the lower Mississippi Valley into the Mid-South. All severe hazards will be possible, including a risk for strong tornadoes. See more details and future updates at https://t.co/cpnLqiKdeW pic.twitter.com/A9FKMYPD4E — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 23, 2021

El pronóstico del Servicio de Meteorología Nacional (NWS) muestra un “mayor riesgo” de tormentas severas en Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee y Alabama. Este nivel 3 de 5 riesgos de categoría significa que “son posibles numerosas tormentas severas”, según el SPC, con granizo grande, vientos dañinos y tornados.

“Los ingredientes se combinarán el jueves para otro brote de clima severo en el sur”, dijo el meteorólogo de CNN Chad Myers. “El aire muy húmedo del Golfo de México combinado con un fuerte movimiento ascendente creará múltiples rondas de clima severo, incluidas tormentas giratorias que podrían producir tornados”.

Los tornados pueden aparecer desde el miércoles por la noche

Otro patrón de clima activo que se está estableciendo en todo el país es la aparición de sistemas de tormentas que provocarán más tormentas.

Desde el miércoles, el SPC pronostica la posibilidad de un clima severo desde el centro de Texas hasta Mississippi, con el mayor riesgo en el sureste de Arkansas, el noreste de Louisiana y el oeste de Mississippi.

El miércoles por la noche el clima se volverá más activo a medida que se forme una línea de tormentas, lo que aumentará el riesgo de fuertes vientos y granizo, pero también la posibilidad de tornados más cerca de la costa del Golfo.

Heavy rains are possible over the next two days along portions of the central Gulf coast. Slow moving storms may bring flash flooding potential to areas of eastern Louisiana, southern Mississippi and southern Alabama. Rainfall totals of 6 to 8 inches are possible. pic.twitter.com/rkGCitrIPB — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 23, 2021

Con estas tormentas vendrá una avalancha de fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones en partes del sur.

“La confianza está aumentando en un evento de clima severo más significativo el jueves por la tarde y temprano en la noche. Son posibles tormentas severas capaces de tornados, vientos dañinos y granizo del tamaño de pelotas de golf. Algunos tornados pueden ser fuertes.”, dijo la oficina del NWS en Jackson, Mississippi.

Confidence is increasing in a more significant severe weather event Thursday afternoon & early evening. Severe storms capable of tornadoes, damaging winds, & hail to the size of golf balls are possible. Some tornadoes may be strong. Please check back for the latest updates. pic.twitter.com/CqzvhO1RFO — NWS Jackson MS (@NWSJacksonMS) March 23, 2021

La amenaza de tormenta severa será mayor el jueves

Las tormentas del miércoles se moverán hacia el este, centrándose el jueves en el sur del país, ya que el área de riesgo de tormentas severas probablemente se expanda y se vuelva más significativa. Serán posibles fuertes tormentas desde la costa del Golfo hasta el norte, hasta Ohio.

Algunas de estas tormentas podrían generar “vientos dañinos” y “tornados, quizás fuertes, parecen ser (una) posibilidad legítima” para partes del sur, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Birmingham.

Para el viernes, la mayor parte del sur debería secarse, excepto partes de Georgia y las Carolinas, donde podrían persistir lluvias debilitadas y tormentas eléctricas aisladas.