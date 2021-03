Hallan una horca en un árbol fuera de una iglesia en Washington D.C.

Una iglesia de Washington, D.C., descubrió una horca colgando de un árbol en su propiedad el viernes, y la policía ahora está investigando el incidente como un posible crimen de odio, según el Departamento de Policía Metropolitana.

A noose was placed overnight in the courtyard at St. Mark’s Episcopal church, 3rd and A Streets SE. Rev. Michele Morgan says they church’s had two #BlackLivesMatter banners torn from the front of the church within the past year. Cc @alanhenney pic.twitter.com/W8f2GJBFVE

— The Hill is Home (@theHillisHome) March 26, 2021