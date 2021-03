Mauricio Sulaimán considera que el Canelo Álvarez se ve invencible

El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, elogió al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El dirigente afirmó que, el mejor púgil libra por libra del mundo, vive su mejor momento en su carrera profesional y prevé un exitoso 2021.

El ‘Canelo’ se enfrentará al británico Billy Joe Saunders, el próximo 8 de mayo. De conseguir la victoria, el mexicano buscará programar una pelea en septiembre ante el estadounidense Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional. De esta forma, el boxeador azteca estaría buscando reunir todos los títulos de su división.

Saul 'Canelo' Alvarez vs Billy Joe Saunders at AT&T Stadium in front of over 60,000 fans in May 🏟️

