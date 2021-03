Luka Modric rompe en llanto ante reconocimiento

El mediocampista Luka Modric consiguió cumplir 135 partidos disputados con Croacia en la victoria de su selección 1-0 versus Chipre en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El jugador de 35 años recibió un emotivo homenaje en el hotel de concentración de su selección. Así fue su reacción cuando sus compañeros lo aplaudieron tras ser un futbolista récord.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb

— HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021