Una mujer de Carolina del Norte ganó la lotería en su aniversario de bodas

Una jugadora de lotería de Carolina del Norte vivió una gran sorpresa cuando se dio cuenta de que ganó un premio mayor el mismo día en que celebraba sus 20 años de matrimonio.

Sadhana Patel, de New Bern, ganó $373,741 dólares en el premio mayor del juego Fast Play, según un comunicado de la Lotería de Educación de Carolina del Norte (NC).

Ella compró su boleto su boleto ganador de $5 Rockin’ Bingo el 16 de enero y reclamó el premio el lunes pasado en la sede de la lotería en Raleigh.

On her 20th wedding anniversary, Sadhana Patel of New Bern won a $373,741 Fast Play jackpot. The Rockin' Bingo ticket came from U Pick Food Mart on Neuse Blvd. Sadhana plans to pay off bills and share with family. Congratulations! #NCLottery https://t.co/kQGYAbeBVJ pic.twitter.com/iL2LRXNDdq

