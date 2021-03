El peor producto del menú de McDonald’s, según un dietista

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sin duda la comida rápida es deliciosa y hasta adictiva, pero todos conocemos muy bien su fama de ser todo lo opuesto a saludable, pero dentro de todas las opciones también existen algunas mejores que otras para nuestra salud y nuestro peso. Te contaremos cuál es el producto más “peligroso” del menú de McDonald’s.

De acuerdo con la nutricionista y dietista Hillary Wright, autora de The Prediabetes Diat Plan, el peor elemento en el menú de McDonald’s es: la Doble cuarto de libra con queso, dijo en un reporte del sitio Eat This, Not That!

Y sí, tiene bases y una explicación para determinar que esta hamburguesa es la peor para cuidar de tu peso y salud, pues es la que está más llena de grasas, sodio y carbohidratos: 740 calorías, 42 g de grasa (20 g de grasa saturada, 2.5 g de grasas trans), 1360 mg de sodio, 43 g de carbohidratos (2 g de fibra, 10 g de azúcar), 48 g de proteína.

En pocas palabras, las 740 calorías que recibes de una Doble cuarto de libra con queso es al menos un tercio de lo que muchas personas necesitan durante un día entero.

It’s here to stay! 🙌 You can now enjoy the Double Quarter Pounder with Cheese all year round! pic.twitter.com/gzsI13V5gp — McDonald's UK (@McDonaldsUK) August 26, 2020

Pero las calorías no son lo peor, sino su alto contenido de grasas y el tipo de éstas: “Para empezar, el Double Quarter Pounder con queso sirve hasta 42 gramos de grasa, o el 54% de lo que necesita en un plan de alimentación de 2,000 calorías, sin importar la otra grasa peligrosa que proporciona”, dice Wright.

La especialista se refiere a las grasas saturadas, aquellas culpables de muchos problemas cardiovasculares, así como las grasas trans, que son muy perjudiciales para la salud.

Las grasas trans aumentan el colesterol malo y reducen el bueno, lo que desata en enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, además de promover la acumulación de grasa abdominal.

En Estados Unidos estas grasas están prohibidas, sin embargo, se encuentran en la leche entera, el queso, la carne grasa, alimentos fritos y la mantequilla.

Además, en esta hamburguesa puedes encontrar 1,360 miligramos de sodio, cerca del 60% del límite diario saludable. “Tener que usar una coma para el contenido de sodio de un solo alimento nunca es bueno”, dice Wright. “Una ingesta alta y constante de sodio está relacionada con la presión arterial elevada, lo que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco”.

