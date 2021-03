Jeni’s reveló su nuevo sabor de helado creado por Dolly Parton

Jeni’s Splendid Ice Creams y Dolly Parton se han unido para sacar un nuevo sabor de helado que beneficiará a “Dolly’s Imagination Library”, un programa de obsequio de libros a niños desde su nacimiento hasta los cinco años.

Aunque esta colaboración fue anunciada hace un par de semanas, la cantante de música country reveló a través de sus redes sociales el tan esperado sabor: “¡Me asocié con @jenisicecreams para crear mi propio sabor en apoyo de @dollyslibrary! Strawberry Pretzel Pie está disponible en Jeni’s el 8 de abril 🍓 http://jenis.com/dolly”.

I’ve teamed up with @jenisicecreams to create my very own flavor in support of @dollyslibrary ! Strawberry Pretzel Pie is available at Jeni’s April 8 🍓 https://t.co/0Lf7KeWyuN pic.twitter.com/9g9g2Vz1Qj

De acuerdo con la marca, Strawberry Pretzel Pie es una creación “dulce y salada, con un atractivo atemporal, profundas raíces estadounidenses y te hace sentir bien”. Contiene capas de pretzel streusel crujiente, helado de queso crema y salsa de fresa.

Este delicioso sabor estará disponible a partir del 8 de abril, pero si quieres probarlo debes correr por el tuyo, pues estará disponible por tiempo limitado y el producto también es limitado.

“Dolly Parton es la persona que todos queremos ser cuando crezcamos: una fuerza imparable para el bien con el poder de unir a las personas. Strawberry Pretzel Pie es nuestra oda a la Reina del Country y un regreso al pastel de tres pisos de las comidas compartidas de nuestra juventud. Capas de pretzel streusel salado, helado de queso crema sutilmente dulce y picante sin esfuerzo y salsa de fresa roja con lápiz labial. Este sabor beneficiará a la Biblioteca de imaginación de Dolly Parton, un programa de obsequio de libros que ofrece libros gratis a niños desde el nacimiento hasta los cinco años. Disponible en tiendas y online el 4/8”, se puede leer en la página oficial.

Strawberry Pretzel Pie is a throwback to the triple-decker classic of the potlucks of our youths. Layers of salty pretzel gravel, cream cheese ice cream, and lipstick red strawberry sauce. As smile inducing as @DollyParton herself.

Coming to shops and online 4/8. pic.twitter.com/oWd2q5dfNo

— Jeni's Splendid Ice Creams (@jenisicecreams) March 29, 2021