Por qué deberías comprar un seguro para inquilinos: 5 cosas que debes saber

En febrero, cuando las heladas azotaron Texas, Amani Elsawah estaba entre los millones de residentes que se quedaron sin electricidad y sufrieron daños por agua debido a la rotura de tuberías congeladas.

La farmacéutica de 40 años de Irving, Texas, perdió muchas de sus pertenencias y los daños en su apartamento alquilado de una habitación fueron tan graves que se vio obligada a mudarse a un hotel.

Afortunadamente, Elsawah cuenta con un seguro para inquilinos, que cubrirá gran parte de sus pérdidas y la ayudará a pagar los gastos de subsistencia adicionales mientras se aloje en un hotel. La póliza cuesta $20 por mes.

“Estoy realmente agradecida de tener esta cobertura”, afirma Elsawah, quien calcula sus pérdidas en varios miles de dólares.

Millones de estadounidenses han descubierto los beneficios del seguro para inquilinos. Debido a que los arrendadores no son responsables de ningún bien personal o actividad en tu apartamento, estas pólizas pueden funcionar como una importante red de seguridad si algo sucede.

“Por un costo menor que el de un café al día, el seguro para inquilinos te brinda una protección financiera realmente valiosa”, señala Amy Bach, directora ejecutiva de United Policyholders, un grupo de defensa del consumidor de seguros.

Esa cobertura incluye el pago por daños a tus bienes, protección de responsabilidad civil si alguien se lesiona en tu residencia y reembolso por alojamiento si tienes que mudarte temporalmente.

Cada vez más inquilinos se están dando cuenta de lo importante que es. Ahora alrededor del 57% dice que lo tiene, en comparación con el 42% en 2018, según una encuesta de 2020 del Insurance Information Institute, un grupo de la industria (PDF).

Parte del aumento puede deberse a que más arrendadores requieren o recomiendan esta cobertura, explica Janet Ruiz, directora de comunicaciones estratégicas del III.

Aún así, todavía queda un grupo considerable de inquilinos que no tienen seguro. Aquí hay una guía para aquellos que no están cubiertos, pero que probablemente deberían estarlo.

Qué cubre el seguro para inquilinos y qué no

Si se producen daños en tu vivienda alquilada, ya sea por un incendio o un robo, tu arrendador es responsable solo de las reparaciones del inmueble, no del costo de reparar o reemplazar tus bienes personales.

El seguro para inquilinos pagará tus bienes personales hasta el límite de la póliza. También puede cubrir tus bienes si la pérdida o el daño ocurre fuera de tu apartamento, como artículos robados de tu automóvil o mientras viajas.

Si un desastre o daño en tu hogar te obliga a mudarte temporalmente a otro lugar, como un hotel u otra vivienda alquilada, la cobertura puede pagar esos gastos de subsistencia adicionales, incluido el costo de las comidas, durante un cierto período de tiempo o hasta un monto máximo de dólares.

El seguro para inquilinos también brinda cobertura de responsabilidad civil, generalmente hasta $300,000, en caso de que alguien te demande por lesiones o daños al visitarte, tal vez a raíz de una caída o una mordedura de perro. (Si tienes un patrimonio importante, también deberías considerar obtener una cobertura de responsabilidad general, que puede brindarte una mayor protección que una póliza para inquilinos).

Al igual que con el seguro para propietarios de viviendas, el seguro para inquilinos no cubre los daños causados por desastres naturales, como inundaciones o terremotos. Si corres el riesgo de sufrir estos eventos, deberás adquirir pólizas distintas para esa cobertura.

Es fácil adquirir un seguro para inquilinos: puedes comparar cotizaciones con corredores de seguros en línea o puedes trabajar con un agente de seguros independiente, que puede obtener cotizaciones de varios prestadores.

Asegúrate de revisar la póliza cuidadosamente para comprender qué está cubierto y qué pérdidas pueden excluirse. Aunque las pólizas están bastante estandarizadas, la cobertura puede variar según la aseguradora y las reglamentaciones de tu estado.

Asegúrate de que la póliza te proporcione lo que necesitas, ya sea un deducible bajo, una cobertura para tus equipos electrónicos o un reembolso por una estadía en un hotel si tu apartamento está dañado.

“Si no estás seguro acerca de lo que incluye la póliza, pide a tu agente o compañía de seguros que lo aclare”, recomienda Bob Hunter, director de seguros de la Consumer Federation of America, un grupo de defensa del consumidor.

Opta por el costo total de reemplazo

La prima típica es de $15 a $30 por mes, según la National Association of Insurance Commissioners. Sin embargo, el costo dependerá de factores como el vecindario en el que vives, las condiciones en la que se encuentra el inmueble y la cantidad de cobertura que necesitas.

Tienes la opción de comprar cobertura por el costo total de reemplazo de tus artículos, o su valor en efectivo, una opción más barata que te reembolsará solo su valor depreciado. Si puedes, opta por el valor total de reemplazo.

“Vale la pena gastar unos dólares más para tener una cobertura de reemplazo completo para bienes que podrían valer miles de dólares”, indica Bach de United Policyholders.

Es posible que puedas obtener un descuento en tus primas si tomas ciertas medidas de seguridad, como agregar un cerrojo de seguridad a tu puerta o instalar una alarma antirrobo. Combinar una póliza para inquilinos con tu seguro de automóvil a veces puede reducir el costo, quizás en un 10%. No obstante, asegúrate de comparar primero las primas de las pólizas por separado, agrega Bach.

Busca una con mayor cobertura

Para averiguar cuánta cobertura de bienes personales realmente necesitas, haz un inventario de tu hogar. Puede que te sorprendas. Para el inquilino promedio, el costo de reemplazar todas sus pertenencias, desde la ropa hasta los utensilios de cocina y las computadoras, podría exceder fácilmente los $35,000, según State Farm.

Apunta a más en el monto de tu cobertura. “No sabes lo que realmente tienes hasta que lo pierdes”, afirma Maria Polio, gerente de cuentas del Departamento de Vida Personal de Rust Insurance Agents en Washington, D.C.

Una póliza que proporciona $50,000 en cobertura de bienes personales y $500,000 en cobertura de responsabilidad civil, con un deducible de $1,000, puede costar alrededor de $300 por año, agrega Polio.

Si posees una gran cantidad de artículos de alto costo, como joyas u obras de arte costosas, su valor puede exceder el límite de cobertura de bienes personales de la póliza típica para tales categorías, que puede ser de solo $1,000 o $2,000. No obstante, puedes agregar una cláusula adicional, también conocida como programación de un artículo, que proporcionará un mayor nivel de cobertura, pero pagarás un poco más.

Para los inquilinos que viven con compañeros de habitación que no son familiares, la póliza no cubrirá sus pertenencias. Lo mejor es que tus compañeros de cuarto adquieran sus propias pólizas, señala Yael Wissner-Levy, vicepresidente de comunicaciones de Lemonade, un corredor de seguros en línea.

Ten en cuenta que si tienes un negocio desde casa, es posible que el seguro para inquilinos no cubra tu equipo. Lo mejor que puedes hacer es adquirir una póliza de seguro comercial por separado.

Los estudiantes universitarios pueden necesitar un seguro para inquilinos

Es posible que las pólizas para propietarios de viviendas no cubran automáticamente a los estudiantes en la universidad, especialmente si viven fuera del campus. El monto de cobertura también puede ser limitado. Sin embargo, algunas compañías ofrecen una cobertura básica para inquilinos diseñada específicamente para estudiantes universitarios, con deducibles de tan solo $100.

Para Eyerusalem Kuma, estudiante de la Universidad San Francisco State, su póliza de $100 por año fue un salvavidas financiero cuando el año pasado le robaron una computadora portátil de su dormitorio.

“Estaba muy enojada porque no tenía dinero para reemplazarla y luego recordé que tenía seguro para inquilinos”, asegura Kuma, de 21 años, quien compró la cobertura a través de la universidad.

Después de presentar un reclamo, recibió un cheque por $900, suficiente para reemplazar su computadora portátil. Kuma se aseguró de renovar su póliza para inquilinos el año siguiente, cuando se mudó a un apartamento fuera del campus.

Puedes consultar a la universidad para ver si ofrece seguro para estudiantes que alquilan o puedes comprarlo por tu cuenta. Una compañía que ofrece esta cobertura es GradGuard.

Otra opción de bajo costo es el seguro de dormitorio, que está diseñado para proteger los bienes personales del estudiante, como computadoras, teléfonos celulares y libros de texto.

Cómo manejar tu reclamo de seguro para inquilinos

Primero, debes prepararte en caso de que suceda algo. Asegúrate de tener un registro de tus bienes personales, así como copias de los recibos de artículos de alto costo, en la nube o en un lugar seguro fuera de tu hogar.

Si sufres una pérdida, toma fotografías o videos del daño, llama a la compañía de seguros e inicia el proceso de reclamo. Si sufres un robo, presenta un informe policial, que necesitarás para tu reclamo.

Para evitar pasar por alto las compras de alto costo, revisa los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito y las cuentas de compras en línea, indica Matt Fizell, un planificador financiero certificado con sede en Dallas que solo cobra honorarios.

Fizell está pasando por este proceso él mismo, después de que las tuberías congeladas se reventaron en su apartamento alquilado durante las heladas de Texas. Él calcula que enfrenta alrededor de $9,000 en daños a sus bienes personales, más $1,750 aproximadamente en gastos de hotel, que están cubiertos por su póliza para inquilinos de $126 por año.

La aseguradora asignará un perito de seguros que evaluará tus daños y determinará el monto que recibirás como reembolso. La mayoría de las compañías te permitirán enviar documentación de tus pérdidas por correo electrónico o en línea, afirma Polio de Rust.

Y no olvides notificar al arrendador. Muchos contratos de arrendamiento requieren esto, por lo que tendrás un registro de que informaste el daño, y las reparaciones pueden comenzar rápidamente.

