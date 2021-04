¡Insólito! Así se desplomó un árbitro durante un juego de baloncesto universitario

Un árbitro de baloncesto universitario de la NCAA se derrumbó sobre el tabloncillo durante el partido de Gonzaga vs. USC, disputado este martes.

Solo cuatro minutos después del inicio en el enfrentamiento, Bert Smith se estrelló contra el suelo en una escena aterradora, lo que provocó que los entrenadores del equipo y otro personal médico corrieran en su ayuda.

Smith estaba posicionado en la línea de fondo cerca del banco de Gonzaga cuando de repente cayó hacia atrás. Parece que su cabeza se golpeó contra la cancha durante la caída.

Bert Smith, veteran NCAA official, just collapsed on the court. He's now on his feet. pic.twitter.com/BOhBvJT01U

— Timothy Burke (@bubbaprog) March 30, 2021