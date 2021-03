La UEFA aprobó cinco sustituciones en la Eurocopa

El comité ejecutivo de la UEFA aprobó permitir cinco sustituciones en los partidos de la Eurocopa 2020 y en la etapa de final de la Liga de Naciones.

Además de esa medida también se consideró eliminar el límite de 30% de asistencia de público a los estadios, y la prohibición de que haya aficionados en los partidos de fútbol sala.

Según una nota de la agencia EFE, dada la diferente situación en cada una de sus 55 federaciones ante la crisis sanitaria, la UEFA adoptó por unanimidad esta resolución al entender que la decisión sobre el número de espectadores permitidos debe ser responsabilidad exclusiva de las autoridades locales/nacionales competentes y por tanto eliminar ese límite del 30%.

🏟️ The UEFA-imposed spectator attendance limit of a maximum of 30% of the relevant stadium’s seating capacity is now lifted, as well as the prohibition for spectators to attend futsal matches.

No obstante, confirmó la decisión que adoptó el pasado 1 de octubre por la que los aficionados visitantes no podrán asistir a los partidos de competiciones de UEFA, dadas las actuales restricciones de viaje y para establecer “políticas razonables y responsables para minimizar los riesgos relacionados con la COVID-19”.

El Comité Ejecutivo, reunido por videoconferencia, también decidió permitir hasta cinco sustituciones en la Eurocopa 2020, que se disputará entre junio y julio próximos, y en las finales de la Liga de Naciones 2021, en octubre de 2021, así como en las eliminatorias de descenso, que se jugarán en marzo de 2022, de acuerdo con la enmienda temporal introducida en la Regla 3 de las Reglas de Juego de la IFAB.

La UEFA basó su decisión en que la regla de las cinco sustituciones se mantiene en el contexto de los calendarios nacionales e internacionales afectados por la pandemia de la covid-19 y está en vigor para los partidos de clasificación para el Mundial de Catar, entre marzo de 2021 y marzo de 2022.

Respecto al criterio para decidir las selecciones participantes en la Copa Mundial Femenina sub-20 de 2022 en Costa Rica ante la cancelación el Europeo sub’19 2020-21, el Ejecutivo resolvió utilizar la lista de clasificación de coeficientes de la ronda de clasificación 2020/21.

After the cancellation of the 2020/21 European Women’s U-19 Championship, the qualifying round coefficient will determine the teams that represent Europe at the FIFA Under-20 Women's World Cup 2022 in Costa Rica.

They will be:

🇪🇸 Spain

🇫🇷 France

🇩🇪 Germany

🇳🇱 Netherlands

