Agenda de eventos: pásala bien este fin de semana

Danza virtual

La serie de Films.Dance, que presenta producciones cinematográficas bajo la dirección de la Jacob Jonas The Company, de Los Angeles, continúa con su programa de quince cortos que se estrenan virtualmente todos los lunes hasta el 8 de mayo. Todos estos trabajos fueron realizados en confinamiento por bailarines de varios países del mundo. Son copresentados por el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts, el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts y el Joan W. and Irving B. Harris Theater de Chicago.

Este lunes, se presenta Galope, el onceavo corto del programa. En esta producción, Gonzalo García, bailarín principal del New York City Ballet, despliega su energía en una pieza bajo la dirección del director residente en Barcelona, Nur Casadevall. Con música original de Alex Somers, compositor de filmes como Captain Fantastic, Honey Boy y Miss Americana. Lunes a partir de las 9 am, hora del Pacífico. Gratis. Disponible en el sitio web films.dance y en las redes sociales de este sitio. Informes films.dance.

Viernes de fiesta

La serie virtual First Fridays Connected del Natural History Museum del condado de Los Angeles continúa con su programa virtual de música en vivo, conversaciones con panelistas invitados, sets de DJs y preparación de cocteles hechos por expertos en la materia.

Para esta temporada, las conversaciones estarán moderadas por el doctor Knatokie Ford, científico biomédico y promotor internacional de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El tema de esta ocasión es Los Angeles at the Intersections. Y para este viernes, el tópico a discutir será Climate Crisis (Crisis del clima): urgente y real, no hay duda de que estamos en una crisis climática. ¿Por qué la gente ignora las pruebas? ¿Cómo se puede lograr un consenso acerca de la crisis? ¿Cómo el cambio climático y los problemas ambientales afectan a las comunidades de minorías? ¿Cómo podemos lograr un efecto en el cambio? ¿Quiénes están haciendo los cambios? De 6 a 8 pm, hora del Pacífico. La DJ invitada es Francesca Harding, a las 6:15 pm, y la presentación en vivo es a las 7:30 pm, con Sudan Archives (en la foto). Gratis con previa reservación. Informes nhm.org.

Teatro familiar El teatro The Wallis tiene disponible bajo demanda Sleep Squad, una experiencia virtual de teatro interactivo en la que puede participar toda la familia. Consiste en crear un cohete en la casa que puede lanzar a los niños hacia sus sueños. Incluye música y comedia originales aptas para niños. Este estreno mundial original crea un nuevo tipo de ritual para dormir para niños de 4 a 12 años. El pase familiar on-demand incluye el Dreamtime Travel Kit, un paquete con material que se envía a las casas de los participantes. Los artículos que incluye, entre ellos un cuaderno para mantener los registros de las horas de sueño, una máscara de explorador con anteojos para dormir, un distintivo de copiloto y un proyector de estrellas, están entrelazados en la actividad para crear una experiencia imaginativa, educativa e intergaláctica sin salir del planeta Tierra. Dura 45 minutos más 15 de música de relajamiento para dormir. Boletos $19 (sin kit) y $34 (con kit). Informes (310) 746-4000 thewallis.org. Música y comida En el segundo episodio de la segunda temporada de Sound/Stage, producción de la Los Angeles Philharmonic que se presenta virtualmente, su director, Gustavo Dudamel, conversa con el chef español José Andrés (en la foto) acerca de la mezcla de culturas que ocurre tanto en la comida como en la música. En esta producción, titulada A Pan-American Musical Feast, ambos personajes hablan de cómo la buena comida y la buena música tienen mucho en común y cómo ambas pueden unir armoniosamente a las culturas. En la parte musical, la filarmónica, bajo la dirección de Dudamel, interpreta música de los compositores Tania León (de Cuba), de Paul Desenne (de Venezuela) y de Aaron Copland (estadounidense). La primera pieza es “Fanfarria”, un tema que León dedica a Copland y que fue inspirado por este compositor. De Desenne se tocará “Sinfonía Burocrática Ed’Amazzonica: Bananera”, y de Copland la suite “Appalachian Spring”. El video puede acompañarse de una actividad familiar que consiste en buscar palabras sobre música y comida en una hoja llena de letras, hacer una composición musical a base de comidas y colorear un dibujo inspirado en la fachada de una casa en Cuba. Todas las hojas de las actividades se pueden descargar del sitio web de la filarmónica. Gratis. El video se puede ver en soundstage.laphil.com/a-pan-american-musical-feast. Teatro bilingüe The Public Theater y los WNYC Studios estrenaron recientemente la adaptación bilingüe de Romeo y Julieta, obra de William Shakespeare que fue adaptada por Saheem Ali y Ricardo Pérez González y basada en la traducción al español de Alfredo Michel Modenessi. En esta producción, dirigida por Saheem Ali, participan en los roles de los amantes más famosos de la historia Lupita Nyong’o y Juan Castaño. Este podcast marca la segunda colaboración en una producción teatral de audio entre el Public Theater y New York Public Radio. La obra incluye música original de Michael Thurber y diseño de sonido de Bray Poor y Jessica Paz. Se puede escuchar en cualquier dispositivo y está disponible en cualquier sitio que tenga acceso a podcasts. Gratis. Informes nypublicradio.org.

Exhibición religiosa

La exposición itinerante La Sábana Santa, que ha sido visitada por más de un millón de personas en España y en diferentes ciudades de México, tendrá una transmisión en vivo bajo el título Comparte tu pasión desde la Catedral de Ciudad de México.

El arte, la historia, la arqueología, la ciencia forense y científica, junto con códices, monedas y diferentes objetos recogidos a lo largo de un gran estudio y monografía, se muestran por primera vez conjunto en esta exposición. La Sábana Santa es un trozo de lino antigüo manchado de sangre de 4.30 metros por 1.10 metros. La pieza revela la imagen del cuerpo de un hombre; el mundo cristiano atribuye esta imagen a Jesús de Nazaret. El recorrido guiado por las doce salas que integran esta muestra será en español. Viernes 1 pm, hora del Pacífico. Boletos $12.99. Informes boletia.com/eventos/sabanasanta.