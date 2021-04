Kevin Durant lamenta que sus seguidores vieran los mensajes homofóbicos que le envió a Michael Rapaport

El alero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, pidió disculpas a la gente que vio los comentarios homofóbicos y misóginos que le envió a través de Instagram a Michael Rapaport, explicando que lamenta que la gente lo haya visto usar el lenguaje. Sin embargo no se excuso con la víctima, en este caso, el actor.

“Lamento que la gente haya visto el idioma que usé. Eso no es lo que quiero que la gente vea de mí. Ojalá pueda superarlo “, dijo Durant el jueves por la tarde durante una rueda de prensa.

Aún no se sabe si la NBA tomará acciones contra Durant por sus comportamientos. Sin embargo, el entrenador de los Brooklyn Nets, Esteve Nash, indicó que el equipo había hablado con el alero sobre su actitud, pero que mantendría los detalles en privado.

“En primer lugar, fue una conversación privada con él y la otra parte. Lo hemos hablado internamente, pero mantendremos todas esas cosas internas” indicó el técnico.

Rapaport, conocido por su participación en series como Prision Break, ha sido el denunciante de los maltratos cometidos por el dorsal 7.

A través de su cuenta en Twitter compartió una serie de mensajes privados que el jugador de la NBA le envió por Instagram.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021